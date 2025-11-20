Unterstützung beim Lernen Es gibt wieder ein Nachhilfe-Institut in Bad Neuenahr Judith Schumacher 20.11.2025, 14:00 Uhr

i Mario Schminke hat großen Spaß daran, jungen Menschen etwas beizubringen. Judith Schumacher

Das Institut Schülerhilfe ist als Nachhilfe-Einrichtung beinahe flächendeckend bekannt und aktiv. Nach der Ahrflut war das Institut in der Kreisstadt von der Bildfläche verschwunden. Nun gab es eine Wiederbelebung.

Nicht jedes Kind kommt ohne professionelle Hilfe gut durch die Schulausbildung. Jetzt hat Mario Schminke, nachdem im Frühjahr dieses Jahres das Nachhilfe-Institut Studienkreis in der Bad Neuenahrer Jesuitenstraße aufgrund eines Todesfalls schließen musste, sein eigenes Institut Studienkreis Nachhilfe in den Räumlichkeiten über der Volksbank am Ahrweiler Marktplatz 11 eröffnet.







