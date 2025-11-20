Es gibt wieder ein Nachhilfe-Institut in Bad Neuenahr

Das Institut Schülerhilfe ist als Nachhilfe-Einrichtung beinahe flächendeckend bekannt und aktiv. Nach der Ahrflut war das Institut in der Kreisstadt von der Bildfläche verschwunden. Nun gab es eine Wiederbelebung.
Lesezeit 3 Minuten
Nicht jedes Kind kommt ohne professionelle Hilfe gut durch die Schulausbildung. Jetzt hat Mario Schminke, nachdem im Frühjahr dieses Jahres das Nachhilfe-Institut Studienkreis in der Bad Neuenahrer Jesuitenstraße aufgrund eines Todesfalls schließen musste, sein eigenes Institut Studienkreis Nachhilfe in den Räumlichkeiten über der Volksbank am Ahrweiler Marktplatz 11 eröffnet.