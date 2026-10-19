Hochwasserschutz an der Ahr Es dauert, bis Heimersheimer und Ahrweiler Wände stehen Jochen Tarrach 19.10.2026, 13:00 Uhr

i Noch muss die Ahrtalbahn unterhalb der Landskrone mit nur einem Gleis auskommen. Aber es geht vorwärts: Eine gewaltige Wand soll das zweite Gleis abstützen. Jochen Tarrach

Die mächtigen Betonspundwände in Heimersheim und Ahrweiler entlang der Ahr wachsen, doch fertig sind sie noch lange nicht. Ebenso verhält es sich mit der B266. Und noch ein weiteres Bauwerk macht Sorgen.

Die „große weiße Betonwand von Heimersheim“ wird immer länger und macht von der südlichen Ahrseite aus, auf der die bisher nur temporär neu aufgebaute B266 verläuft, einen mächtigen Eindruck. Rund 900 Meter lang soll die Stützwand hier an der Engstelle der Ahr unterhalb des mächtigen Kegels der Landskrone werden, die die Deutsche Bahn mit Unterstützung der Kreisverwaltung Ahrweiler errichten lässt.







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