Erkenntnisse im Pantheon Bonn Erwin Pelzig: „Ich will nicht so werden, wie ich bin“ Thomas Kölsch 29.09.2025, 11:00 Uhr

i Erwin Pelzig Thomas Kölsch

Die Suche nach einem guten Leben fällt in der heutigen Zeit zweifellos schwer. Auch Frank-Markus Barwassers Alter Ego Erwin Pelzig hat da so seine Schwierigkeiten, wie er im Bonner Pantheon verriet.

Die ganze Welt ist verrückt geworden. So verrückt, dass selbst Stoiker an ihr verzweifeln. Diese haben sich ja eigentlich darauf trainiert, jedes Übel auszuhalten, haben sich resilient gemacht für alle nur denkbaren Katastrophen. Doch was heutzutage los ist, bringt selbst den stärksten Geist an seine Grenzen.







