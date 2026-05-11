In der Innenstadt von Remagen ist am Sonntag der erste Trödel- und Antikmarkt der Saison an den Start gegangen. Entspanntes Stöbern, besondere Fundstücke und lebhafte Händler machten den Tag zum Erlebnis.
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Am Sonntag war in der Remagener Innenstadt viel los. Der Grund: Die Saison der Trödel- und Antikmärkte ist mit einem ersten Auftakt gestartet. Als Remagens Wirtschaftsförderer Marc Bors im Jahr 2022 auf Deutschlands größten Veranstalter von Trödelmärkten, Melan, zukam und anfragte, ob dieser bereit wäre, sich auch an der Remagener Rheinpromenade zu engagieren, war die Begeisterung groß.