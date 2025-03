Bummeln bis spät in den Abend hinein – das war am Donnerstag beim Shopping-Genuss-Abend in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder möglich. Bis 21 Uhr hatten die Läden geöffnet und lockten mit besonderen Aktionen. So gab es etwa ein Speeddating mit Lieblingsbüchern der Buchhändler aus der Buchhandlung am Ahrtor zu erleben, etliche gastronomische Angebote und ja, angegrillt wurde auch schon, und bei Moses in Bad Neuenahr konnten Gäste sogar Modeschauen bestaunen. An vielen Orten wurde Livemusik gespielt, ein Bus-Shuttle brachte die Flaneure von Ahrweiler nach Neuenahr und wieder zurück.

Der Eingang eines Lokals in Bad Neuenahr durch einen beleuchteten Baggerarm. Auch die unvermeidlichen Baustellen wurden miteingebunden. Hans-Jürgen Vollrath Die Kolonnaden am Steigenberger Hotel in Bad Neueahr beim Shopping-Genuss-Abend. Hans-Jürgen Vollrath In der Ahrweiler Niederhutstraße herrschte zeitweise fast schon ein mediterranes Flair vor. Hans-Jürgen Vollrath Gebummelt wurde auch in der Niederhut. Hans-Jürgen Vollrath Auch in der Oberhut war beim Shopping-Genuss-Abend einiges los. Hans-Jürgen Vollrath Festlich geschmaust werden konnte auch beim Shopping-Genuss-Abend in Bad Neuenahr. Hans-Jürgen Vollrath Auch in der Neuenahrer Jesuitenstraße shoppten die Menschen. Hans-Jürgen Vollrath 1 / 7

Obwohl die Temperaturen nach dem frühlingshaften Tag am Abend schnell wieder nachließen, versammelten sich doch auch zahlreiche Gäste auf den Straßen, genossen einen fröhlichen Abend und brachten schon einmal einen Hauch Vorfreude auf laue Sommerabende in die Kreisstadt. Der nächste Shopping-Genuss-Abend mit City-Wein-Walk ist für Donnerstag, 15. Mai, geplant.