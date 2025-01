Secondhand statt neu Erster Flohmarkt für Jecken und Narren in Adenau 20.01.2025, 14:00 Uhr

i Freut sich auf viele Besucher: Susanne Skiba, Mitorganisatorin des ersten Adenauer Karnevalsflohmarktes. Claudia Voß

Neue Kostüme, Accessoires, Schuhe - die Vorbereitungen für die närrische Session können ganz schön ins Geld gehen. Eine günstigere Kostümierungsalternative bietet sich in diesem Jahr erstmals in Adenau.

Nur noch wenige Wochen bis zum Beginn der großen Prunksitzungen und des Straßenkarnevals. Doch was während dieser tollen Tage anziehen? Eine Antwort auf diese Frage erhalten kleine und große Jecken und Narren in diesem Jahr in Adenau. Denn dort laden die Jecken der KG Rot-Weiß Adenau am 25.

