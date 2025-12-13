Wieder Bahnverkehr im Ahrtal Erste öffentliche Zugfahrt wird zur Massenattraktion Johannes Kirsch 13.12.2025, 14:00 Uhr

i Groß war das Gedränge an den Bahnhöfen (wie hier in Altenahr), als die Sonderzüge zwischen Dernau und Ahrbrück verkehrten. Johannes Kirsch

Pünktlich zum Fahrplanwechsel rollen wieder die ersten Züge auf der Ahrtalbahnstrecke. Der Wiederaufbau ist gelungen. Und das Interesse der Menschen ist riesig. Wie eine Bahnfahrt die Rückkehr zur Normalität bedeuten kann.

Fast schon ein bisschen privilegiert durfte sich fühlen, wer am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr einen Platz im allerersten für die Öffentlichkeit zugänglichen Sonderzug von Dernau nach Ahrbrück ergattern konnte. Bereits am Mittag hatte eine spezielle Fahrt für geladene Gäste aus Politik, Presse und von Baufirmen stattgefunden.







Artikel teilen

Artikel teilen