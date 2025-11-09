„Ahrwein des Jahres“ gekürt Erste Galanacht der Spitzenweine in Bad Neuenahr Eberhard Thomas Müller 09.11.2025, 14:00 Uhr

i Die Galanacht der Spitzenweine mit der Verleihung "Ahrwein des Jahres". Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Bei der ersten Galanacht der Spitzenweine im Steigenberger Kurhaussaal in Bad Neuenahr wurden am Freitagabend auch die Ahrweine des Jahres gekürt. Dabei konnten einige Betriebe gleich mehrfach absahnen.

Der rote Teppich war vor dem Steigenberger Kurhausaal in Bad Neuenahr ausgerollt, die langen Reihen an Tischen zur „Galanacht der Spitzenweine“ festlich mit Blumen geschmückt. Vor jedem Gast stand eine große Zahl an Weingläsern, denn es galt, die als „Ahrwein des Jahres“ ausgezeichneten Siegerweine im Zuge eines erlesenen Vier-Gänge-Menüs aus der Steigenberger Küche auch geschmacklich kennenzulernen.







