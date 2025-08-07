Die Kirche auf dem Marktplatz von Ahrweiler ist in der Flutnacht schwer beschädigt worden. Vier Jahre lang liefen die Bauarbeiten, jetzt ist die Kirche fertig. Am Sonntag wird sie neu eingesegnet. Wir hatten Gelegenheit, sie vorab zu besichtigen.

Vier Jahre hat es gedauert, nun aber ist das Werk getan. Die schweren Schäden, welche die Ahrflut in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 an der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius im Zentrum von Ahrweiler hinterlassen hat, sind beseitigt. Das Gotteshaus wird den Gläubigen wieder in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Am Sonntag, 10. August, um 10 Uhr, wird die historische Kirche innerhalb einer großen Feier ihrer Bestimmung als Gotteshaus zurückgegeben.

Gleich zwei Bischöfe kommen zur Neueinsegnung

Mit Bischof Helmut Dieser aus Aachen, der von 1989 bis 1992 Kaplan in Ahrweiler war, sowie dem Trierer Bischof Stephan Ackermann werden gleich zwei Bischöfe gemeinsam mit Dekan Peter Strauch sowie Pfarrer Jörg Meyrer, begleitet von vielen Gästen und Besuchern sowie den drei Schützengesellschaften der Stadt, innerhalb eines Festhochamtes die feierliche Neueinsegnung vornehmen. Neu eingesegnet wird dabei auch der neue Altar, in den die Reliquien von Blandine Merten und Peter Friedhofen eingelegt werden.

Hell und freundlich erstrahlt das restaurierte Gotteshaus. Hier der Blick auf den Altarraum. Jochen Tarrach Der heilige Laurentius trägt hier symbolisch ein Rost, denn der Legende nach wurde er auf einem solchen liegend verbrannt. Er starb am 10. August 258. Jochen Tarrach Neuer Altar, neues Ambo, aber die alte goldene Kommunionbank. Dekan Peter Strauch (Rechts), Pastor Jörg Meyrer (MItte) und Pfarreimitarbeiter Sebastian Wlter (LInks) besprechen die Eröffnungsfeier am Sonntag. Jochen Tarrach Mittelpunkt von Ahrweiler: Die Pfarrkirche St. Laurentius. Jochen Tarrach „Ecclesia arapolitana extructa 1269“ steht geschrieben. Das heißt: „Die Kirche zu Ahrweiler wurde 1269 erbaut.“ Auf dieser Freske wird an den Baubeginn erinnert. Jochen Tarrach Die historische Orgel ist nach der Flut noch nicht gereinigt worden. Das wird demnächst noch passieren. Jochen Tarrach Über dem Eingang zum Gotteshaus steht die prächtige Orgel. Jochen Tarrach Die Heiligen werden auf dieser Freske vor der Stadtansicht von Ahrweiler dargestellt. Jochen Tarrach Die restaurierte Figur von Bischof Severin steht wieder an ihrem alten Platz. Jochen Tarrach Die Wiedereröffnung von St. Laurentius wird am Samstag um 12 Uhr und 18 Uhr und Sonntag um 12.30 Uhr mit Dingelklängen feierlich begleitet. Jochen Tarrach 1 / 10

Kirche wirkt jetzt heller

Seit 756 Jahren prägt die gotische Hallenkirche das Ahrweiler Stadtbild. Dabei hat sie zahlreiche Katastrophen überleben müssen: Dach und Turm wurden mehrmals zerstört, so zum Beispiel durch den Stadtbrand von 1689 und durch Artilleriebeschuss im März 1945. Die schlimmste Zerstörung, welche die Kirche je erfahren hat, fand aber in der Flutnacht im Juli 2021 statt, als die Kirche etwa einen Meter unter Wasser stand. Das Mauerwerk wurde durchnässt, der Boden und die Heizung völlig zerstört, die Sitzbänke, die besonders wertvollen Fresken und Bilder wurden durch Feuchtigkeit schwer geschädigt. Die bereits begonnene Außenrenovierung erhielt in jener Nacht einen schweren Rückschlag.

Aber: Wer jetzt die Kirche betritt, wird angesichts der neuen Pracht und des Glanzes, nicht zuletzt auch durch das neue, ausgeklügelte Beleuchtungssystem erzeugt, nur noch staunen. Das schlichte, aber schöne neue Altarkonzept wirkt eindrucksvoll. Früher war die Kirche dunkel. Jetzt strahlt sie regelrecht. Unzählige Fachleute und Künstler haben ganze Arbeit geleistet. St. Laurentius ist wieder das alte, fast unfassbare Meisterwerk zur Verehrung Gottes geworden.

Die Geschichte der Kirche

Ein Blick zurück auf die Ursprünge der Kirche: „Um ehrlich zu sein, wir wissen heute wenig über die Entstehung unseres Gotteshauses“, so heißt es in einem Artikel des Laurentius-Boten (Nr. 1/2018), den Hans-Georg Klein verfasst hat. Die wenigen bekannten Informationen sind danach weitgehend dem früheren Pfarrer von St. Laurentius und zugleich Prümer Chronisten, Servatius Otler (1595-1667), zu verdanken. Seiner Chronik aus dem Jahr 1623 ist zu entnehmen, dass der Prümer Benediktinerabt Gottfried die Kirche im Jahr 1269 erbauen ließ. Noch im Jahr 1877 war auf einem Bild auf einer der Mittelsäulen des Gotteshauses die Inschrift „Ecclesia arapolitana extructa 1269“ zu lesen. Das heißt: Die Kirche zu Ahrweiler wurde 1269 erbaut. Bleibt die Frage, was 1269 genau geschehen ist?

„Wie alle Bauten im Mittelalter schritt auch der Bau in Ahrweiler nur langsam voran.“

Kunsthistoriker und Kaplan von St. Laurentius, Nikolaus Irsch, zur Entstehung von St. Laurentius

Gemäß dem „liber aureus Prüm“, einer karolingischen Urkundensammlung aus dem 10. bis 12. Jahrhundert, wurde in diesem Jahr der Grundstein von St. Laurentius gelegt. Der Kunsthistoriker und Kaplan von St. Laurentius, Nikolaus Irsch (1872-1956), hat dazu folgende weitere Erkenntnisse gewonnen: „Wie alle Bauten im Mittelalter schritt auch der Bau in Ahrweiler nur langsam voran. Zunächst wurde etwa bis 1300 der Hauptchor errichtet. Durch eine Überdachung konnte hier schon Gottesdienst gefeiert werden. Der zweite Bauabschnitt umfasste die beiden Seitenchöre und das Schiff. Die gesamten Bauarbeiten mit Hauptchor und Turm wurden etwa um das Jahr 1350 fertiggestellt.“ Das bedeutet aber nicht, dass damit alle Arbeiten beendet waren.

So sind die herrlichen Fresken im Zeitraum um das Jahr 1400 und später hinzugekommen. Das Sakramentshäuschen im Chor entstand wohl erst in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und ist somit wohl das jüngste Element der ursprünglichen Kirche. Das Mauerwerk und das gotische Maßwerk der Fenster überdauerten zahlreiche Kriege, nur die Turmspitze und das Dach mussten öfter wiederhergestellt werden.

Kirche ruft noch heute ungläubiges Staunen hervor

Was ist uns erhalten geblieben? Eine wunderschöne Kirche, aber beileibe kein Museum. Ein Gotteshaus, in dem viele Generationen getauft wurden, wo gefirmt und die heilige Kommunion empfangen wurde. In Ahrweiler wird dieser Kirchenbau damals wie heute ungläubiges Staunen hervorgerufen haben, dass die Menschen den Mut und den Glauben aufbrachten, dieses für das damalige kleine Landstädtchen ungeheure und gewaltige Werk zu beginnen. Für die Bürger heute Pflicht, das alles zu pflegen und zu erhalten.

Wer war St. Laurentius, der Schutzpatron der Pfarrkirche in Ahrweiler?

Laurentius war ein Schüler des Papstes Sixtus II., der ihn sehr schätzte, ihn in die Reihe der sieben römischen Diakone aufnahm und zum Erzdiakon machte. Er soll in Spanien geboren sein. Neben dem unmittelbaren Altardienst oblagen ihm die Verwaltung der Besitztümer der Kirche und die Armenpflege. In Rom tobte in den Jahren 257 und 258 unter Kaiser Valerian eine blutige Christenverfolgung. Papst Sixtus starb am 6. August 258 den Märtyrertod. Ihm sollte wenige Tage später, am 10. August 258, sein Diakon Laurentius folgen. Weil bekannt war, dass Laurentius das Kirchenvermögen zu verwalten hatte, verlangte man die Herausgabe der angeblich großen Kirchenschätze. Laurentius erbat sich drei Tage Zeit, um diese herbeizuschaffen. Doch er nutzte diese drei Tage, um das Kirchenvermögen unter den Armen zu verteilen. Er wurde verhaftet und zum Tode verurteilt. Auf einem Rost wurde er bei lebendigem Leibe verbrannt. Er starb am 10. August 258. tar