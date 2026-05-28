Gefragte Majestät aus Rech
Erste Auftritte für Anna Knieps als Ahrweinkönigin
Das Mikrofon wird Ahrweinkönigin Anna Knieps in den kommenden zwölf Monaten oft in die Hand nehmen müssen. Hier eröffnet sie den
Das Mikrofon wird Ahrweinkönigin Anna Knieps in den kommenden zwölf Monaten oft in die Hand nehmen müssen. Hier eröffnet sie den Ahrweiler Weinmarkt.
Thomas Weber

Kaum im Amt hatte die frisch gekürte Ahrweinkönigin Anna Knieps auch schon die ersten Termine auf dem Programm. Sie selbst spricht von schönen Aufgaben und freut sich auf das, was in den nächsten Monaten noch alles vor ihr liegt.

Lesezeit 2 Minuten
Von jetzt auf gleich hat sich die Welt der 19-jährigen Anna Knieps aus Rech um ein ganzes Stück gedreht. Am Freitag des Pfingstwochenendes war die Ortsweinkönigin des kleinen Weinorts an der Mittelahr zur Ahrweinkönigin gewählt worden. Ein Jahr lang repräsentiert sie nun die Erzeugnisse aller Winzerfamilien und -genossenschaften auf dem Anbaugebiet Ahrtal, von Ehlingen bis Altenahr.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWeinbau

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