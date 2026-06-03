Bagger rollt in Walporzheim Erst die Bombensuche, dann der Hochwasserschutz Michael Illjes 03.06.2026, 15:00 Uhr

i Das Ufer der Ahr bei Walporzheim soll für besseren Hochwasserschutz abgesenkt werden. Vor Beginn der Bauarbeiten wird jedoch geprüft, ob Kampfmittel im Boden liegen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Michael Illjes

Bomben, Granaten oder Munition: Bevor die Bauarbeiten an der Ahr beginnen, wird der Boden auf Kampfmittel untersucht. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange.

Am Ufer der Ahr fährt ein Bagger rückwärts. Seine Schaufel gräbt sich in den Boden, zieht Erde heraus und legt sie am Rand ab. Meter für Meter entsteht bei Walporzheim ein schmaler Graben entlang des Flusses. Wenn Sven Engels im Führerhaus nach hinten blickt, sieht er das Kloster Calvarienberg und die Weinberge an den Hängen des Ahrtals.







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