Seit der Veröffentlichung einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion des Bundestags gleich einen Tag nach der Bundestagswahl Ende Februar unter dem Titel „Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen“ wird diese in der Öffentlichkeit diskutiert. Unter den 551 Fragen befassen sich auch 33 mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Wie auch der Bundesverband hatte sich darauf der Landesverband Rheinland-Pfalz äußerst irritiert gezeigt. „Wir haben zurzeit so viele große gesellschaftliche Herausforderungen – von der Klimakrise über den Verlust der Biodiversität bis hin zur Krise unserer Demokratie – da braucht es jetzt eine neue Bundesregierung, die Lösungen entwickelt und umsetzt und die demokratischen Kräfte zusammenbringt und keine weitere gesellschaftliche Spaltung“, hieß es seitens der BUND-Landesvorsitzenden Sabine Yacoub. Sie stellte klar, dass es keine Verpflichtung für gemeinnützige Organisationen wie den BUND gibt, politisch neutral zu sein. Natürlich würden vom BUND mit Projektfördergeldern keine Demonstrationen organisiert.

Ehrenamtliche stärken die Demokratie

Die BUND-Kreisgruppe Ahrweiler ist sehr einverstanden mit dieser Position, ließ Stefanie Jürries vom Sprecher-Team auf RZ-Anfrage wissen. Nach dem Bekanntwerden der Inhalte der Unionsanfrage habe ihr erster Gedanke den vielen Ehrenamtlichen gegolten, die sich deutschlandweit täglich für die Gesellschaft, Umwelt, Natur oder ganz konkrete Themen wie Jugend, Sport, Bildung, Büchereien und vieles mehr einsetzen. „Und nebenbei immer auch unsere Demokratie stärken mit ihrem ehrenamtlichen Engagement. Es ist erschreckend, dass diesem Einsatz statt Wertschätzung nun so pauschal Misstrauen entgegengebracht wird“, so Jürries.

Wir engagieren uns im Kreis Ahrweiler seit den 1980er-Jahren als BUND-Kreisgruppe, und es gab nie Probleme mit dem Finanzamt bezüglich unserer Gemeinnützigkeit. Wir werden uns auch weiter engagieren

So hieß es aus der Vorstandsetage des Vereins

Wie viele Organisationen im Kreis von der Anfrage betroffen sind, könnten sie als eine aktive Gruppe im Kreis so nicht beantworten. „Aber wir sehen auch viele nicht ausdrücklich in der Anfrage erwähnte Gruppen betroffen, denn aus dieser Anfrage lässt sich ja eine generelle Haltung gegenüber dem ehrenamtlichen und gemeinnützigem Engagement in unserer Gesellschaft ablesen“, findet die Sprecherin, die jedoch für die Nichtregierungsorganisationen (NGO) im Kreis keine unmittelbaren Folgen sieht. „Weil wir uns generell im Rahmen unserer Satzungen bewegen, die im Falle des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sehr eindeutig ist. Wir engagieren uns im Kreis Ahrweiler seit den 1980er-Jahren als BUND-Kreisgruppe, und es gab nie Probleme mit dem Finanzamt bezüglich unserer Gemeinnützigkeit. Wir werden uns auch weiter engagieren“, hieß es aus der Vorstandsetage des Vereins.

Mehr Wertschätzung gegenüber ehrenamtlichen Engagements gewünscht

Konkrete Projekte, die betroffen wären, wenn Finanzierungen wegbrächen, konnte Jürries nicht nennen, hat aber eine klare Meinung zum Vorgehen der CDU. „Die Stimmung in unserem Land leidet leider sehr unter solchen politischen Spielchen, denn die Anfrage galt ja einer bestimmten Auswahl an NGOs und keineswegs allen bekannten Organisationen“, urteilt Jürries. Einen Austausch seitens des BUND vor Ort bezüglich des Themas mit Vertretern der CDU habe es weder auf Kreis- noch auf Landes- oder Bundesebene wie etwa mit Horst Gies (MdL) oder mit Mechthild Heil (MdB) gegeben. „Wir erwarten hier keine Unterstützung und setzen unsere Zeit und unsere Energie lieber anders ein“, erklärt Jürries.

Das Sprecher-Team erhofft sich nun: „Eine klare Haltung der neuen Regierung, die diese hoffentlich spontane und unserer Demokratie schadende Anfrage möglichst schnell nicht weiter verfolgt und stattdessen zurückfindet zu einer Wertschätzung gegenüber dem Ehrenamt und den vielen engagierten Menschen, die vieles am Laufen halten in Deutschland.“ Die vielen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich ihren jeweiligen Themen und Zielen mit so viel Engagement widmen, sollten als Chance und Pluspunkt wahrgenommen und ihr Potenzial sollte positiv eingebunden und wertgeschätzt werden.