Viele Gäste für Lea Kreuzberg Eröffnung von Weinbar in Dernau alles andere als „soft“ Maja Wagener 28.04.2026, 11:00 Uhr

i Einige der ersten Gäste in der Dernauer Weinbar „Zum Scheiffer“ von Lea Kreuzberg (Mitte) waren Mutter Sandra Kreuzberg (links) und Vater Ludwig Kreuzberg. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein Softopening, eine entspannte Eröffnung, hatte Lea Kreuzberg für ihre neue Weinbar „Zum Scheiffer“ in Dernau angekündigt. Doch sanft waren die ersten Tage für die 28-jährige Weinfachfrau und ihr Team auf keinen Fall.

„Ehrlich gesagt war es überhaupt nicht soft!“, lacht Lea Kreuzberg. Am Wochenende hat die 28-Jährige die Eröffnung ihrer Weinbar „Zum Scheiffer“ in Dernau gefeiert mit vielen Gästen und Kaiserwetter. Dabei habe sie auch vom Weinfrühling profitiert, erzählt Kreuzberg im Gespräch mit unserer Zeitung.







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