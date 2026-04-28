Viele Gäste für Lea Kreuzberg
Eröffnung von Weinbar in Dernau alles andere als „soft“
Einige der ersten Gäste in der Dernauer Weinbar „Zum Scheiffer“ von Lea Kreuzberg (Mitte) waren Mutter Sandra Kreuzberg (links)
Einige der ersten Gäste in der Dernauer Weinbar „Zum Scheiffer“ von Lea Kreuzberg (Mitte) waren Mutter Sandra Kreuzberg (links) und Vater Ludwig Kreuzberg.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein Softopening, eine entspannte Eröffnung, hatte Lea Kreuzberg für ihre neue Weinbar „Zum Scheiffer“ in Dernau angekündigt. Doch sanft waren die ersten Tage für die 28-jährige Weinfachfrau und ihr Team auf keinen Fall.

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„Ehrlich gesagt war es überhaupt nicht soft!“, lacht Lea Kreuzberg. Am Wochenende hat die 28-Jährige die Eröffnung ihrer Weinbar „Zum Scheiffer“ in Dernau gefeiert mit vielen Gästen und Kaiserwetter. Dabei habe sie auch vom Weinfrühling profitiert, erzählt Kreuzberg im Gespräch mit unserer Zeitung.

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