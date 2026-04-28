Ein Softopening, eine entspannte Eröffnung, hatte Lea Kreuzberg für ihre neue Weinbar „Zum Scheiffer“ in Dernau angekündigt. Doch sanft waren die ersten Tage für die 28-jährige Weinfachfrau und ihr Team auf keinen Fall.
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„Ehrlich gesagt war es überhaupt nicht soft!“, lacht Lea Kreuzberg. Am Wochenende hat die 28-Jährige die Eröffnung ihrer Weinbar „Zum Scheiffer“ in Dernau gefeiert mit vielen Gästen und Kaiserwetter. Dabei habe sie auch vom Weinfrühling profitiert, erzählt Kreuzberg im Gespräch mit unserer Zeitung.