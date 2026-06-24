Steinheuers Restaurant zur Alten Post in Heppingen, Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, behält seine zwei Michelin-Sterne und findet sich somit im Michelin-Guide wieder. Doch Küchenchef Christian Binder strebt den Kocholymp an.
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Dass Steinheuers Restaurant zur Alten Post in Heppingen seine zwei Michelin-Sterne behalten kann, bestätigt die fortwährend hohe Qualität der Küche. Mit zwei Sternen wird eine Spitzenküche ausgezeichnet – und das Gourmet-Restaurant hat als einzige Lokalität zwei Sterne im Kreis Ahrweiler.