Viel Stolz und höhere Ziele Erneut zwei Michelin-Sterne für Steinheuers Restaurant Lars Tenorth 24.06.2026, 16:00 Uhr

i Für Hans Stefan Steinheuer (links) und seinen Schwiegersohn und Küchenchef Christian Binder bedeutet das Kochen auf Sterneniveau, täglich Höchstleistungen abzurufen. Beate Au

Steinheuers Restaurant zur Alten Post in Heppingen, Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, behält seine zwei Michelin-Sterne und findet sich somit im Michelin-Guide wieder. Doch Küchenchef Christian Binder strebt den Kocholymp an.

Dass Steinheuers Restaurant zur Alten Post in Heppingen seine zwei Michelin-Sterne behalten kann, bestätigt die fortwährend hohe Qualität der Küche. Mit zwei Sternen wird eine Spitzenküche ausgezeichnet – und das Gourmet-Restaurant hat als einzige Lokalität zwei Sterne im Kreis Ahrweiler.







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