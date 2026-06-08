Nach erstem Fall an Pfingsten
Erneut weibliche Leiche im Rhein bei Remagen gefunden
Am Montagmorgen wurde eine weitere Wasserleiche in Kripp entdeckt.
Am Montagmorgen wurde eine weitere Wasserleiche in Kripp entdeckt.
picture alliance/dpa/Soeren Stache

Die Polizei hat erneut eine weibliche Wasserleiche aus dem Rhein bei Remagen-Kripp geborgen. Es ist der zweite Fall dieser Art in wenigen Wochen, nachdem in Remagen-Oberwinter bereits an Pfingstmontag, 25. Mai, eine tote Frau im Rhein entdeckt wurde.

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Der Fund einer weiblichen Wasserleiche im Rhein bei Kripp wurde am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr der Polizei Remagen gemeldet. Wie Kriminalhauptkommissar Christian Seifert von der Kriminalpolizei Mayen bestätigt, waren Polizei und Feuerwehr bei der Bergung der Toten im Einsatz.

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