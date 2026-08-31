Familientragödie in Ahrweiler Ermittlungen zum Tötungsverbrechen laufen noch Judith Schumacher 31.08.2026, 17:00 Uhr

i Vor dem Haus in der Ramersbacher Straße in Ahrweiler sind nach der Familientragödie Blumen abgelegt und eine Kerze aufgestellt worden. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein 26-Jähriger aus Ahrweiler steht im Verdacht, sowohl seine Mutter als auch seinen Vater mit einem Messer erstochen zu haben. Unsere Zeitung fragte bei der Oberstaatsanwaltschaft nach, ob sich neue Ermittlungsergebnisse ergeben haben.

Die Nachricht, dass in einer Ahrweiler Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zwei Menschen erstochen wurden, erschütterte am Mittwoch, 19. August, den Kreis Ahrweiler. Aktuell laufen die Ermittlungen dazu noch, wie unsere Zeitung auf Nachfrage von der Oberstaatsanwaltschaft Koblenz erfuhr, die noch keine neuen Erkenntnisse zu verkünden hatte.







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