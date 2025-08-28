Die Ermittlungen zu den möglichen Schüssen auf einen Regionalzug bei Bad Bodendorf laufen schleppend. Bislang hat die Polizei keine Hinweise erhalten. Sie ist dabei aber auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, wie uns ein Polizeisprecher sagt.

Die Bundespolizei in Trier ermittelt nach wie vor wegen möglicher Schüsse auf eine Regionalbahn bei Bad Bodendorf. „Der Ermittlungsdienst ist dran“, sagt ein Pressesprecher unserer Zeitung auf Nachfrage. Ermittlungen dieser Art gestalteten sich immer schwierig, „es sei denn, es melden sich Zeugen, die etwas beobachtet haben“, weiß der Polizeisprecher. „Wir sind da ganz klar auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.“

Am Freitag, 22. August, war es gegen 10.30 Uhr zu einem möglichen Beschuss einer Regionalbahn (RB 10861) auf der Bahnstrecke von Ahrbrück nach Remagen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf gekommen. Im Zuge der Ermittlungen wurden an drei Fensterscheiben Beschädigungen festgestellt. Das teilte die Bundespolizei Anfang dieser Woche mit. Der Aufschlagpunkt könne von einem Projektil stammen. „Die Auftrefffläche am Glas deutet darauf hin“, erklärt der Polizeipressesprecher. Das Glas wurde allerdings nicht durchschlagen, weswegen auch kein Projektil gefunden werden konnte.

Personen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf sowie Reisende der Regionalbahn, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651/43678-0 zu melden.