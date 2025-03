Ermittlungen nach Raubüberfall in Sinzig dauern an

Die Täter, die am vergangenen Mittwoch den Edeka-Markt in der Kölner Straße in Sinzig überfallen haben, sind immer noch flüchtig. Ein Sprecher der Kriminalinspektion Mayen gibt Auskunft über den Stand der Ermittlungen.

Nach dem Raubüberfall am vergangenen Mittwoch auf den Edeka-Markt in der Kölner Straße in Sinzig dauern die Ermittlungen der Kriminalinspektion (KI) Mayen an. „Wir haben Hinweise bekommen, denen wir aktuell nachgehen“, sagt ein Sprecher der KI. Wie berichtet, waren zwei maskierte Täter gegen 5.30 Uhr über einen Seiteneingang zwei Mitarbeitern in den Markt gefolgt und hatten sich unter Vorhalten eines Messers Zugang zu einem Tresor mit den Tageseinnahmen verschafft. Anschließend waren sie geflüchtet.

Beamten prüfen Zusammenhang mit dem Überfall vom 8. April 2023

Es ist nicht das erste Mal, dass der Edeka-Markt in der Kölner Straße überfallen worden ist. Bereits am Samstag, 8. April 2023, hatte ein ebenfalls maskierter Mann gegen 21.40 Uhr die Filiale betreten und damals unter Vorhalt einer Schusswaffe die Aushändigung der Einnahmen des Marktes gefordert. Auch er flüchtete zu Fuß und ist bisher immer noch nicht gefasst worden.

Wie der Sprecher der KI Mayen auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, prüfen die Beamten, ob es zwischen den beiden Raubüberfällen einen Zusammenhang gibt. Das sei aber im Rahmen der Ermittlungen ganz normal, wenn es mehrfache Fälle gebe, erläutert der Sprecher der KI.

Um Zeugenhinweise wird weiterhin gebeten

Einen speziellen Grund, warum es immer wieder den Edeka-Markt in der Kölner Straße in Sinzig trifft, vermag der Beamte nicht zu nennen. „Das ist schwer zu sagen“, meint er. Die Filiale liege verkehrsgünstig, und der Radweg an der Ahr sei nicht weit entfernt, spekuliert der Sprecher der KI über mögliche Gründe.

Nach wie vor bittet die Kriminalinspektion Mayen mögliche Zeugen, die zum jüngsten Fall am Mittwochmorgen Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen, etwa über entsorgte Tatkleidung oder Tatmittel, nahe dem Edeka-Markt gemacht haben, sich zu melden. „Wir sind dankbar für jeden Hinweis“, betont der Sprecher der KI.

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalinspektion Mayen jederzeit unter der Telefonnummer 02651/8010 entgegen.