Der schwere sexuelle Missbrauch eines siebenjährigen Mädchens in Oberdürenbach ist noch nicht aufgeklärt. Das ergab eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Staatsanwaltschaft Koblenz. „Ein möglicher Tatverdächtiger ist weiterhin unbekannt“, heißt es. Die Ermittlungen der beteiligten Behörden konzentrieren sich derzeit auf die umliegenden Orte, teilt die Staatsanwaltschaft weiter mit.

So wird der Tatverdächtige beschrieben

Wie berichtet, hat die Kriminalinspektion Mayen die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am 21. Juni eine Person am Sportplatz beobachtet, auf die folgende Beschreibung zutrifft: männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, heller Teint, dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart, schwarzes T-Shirt und kurze, schwarze Hose? Wer hat ansonsten Beobachtungen gemacht, die mit diesem Vorfall im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise werden erbeten an die Polizei Remagen unter Tel. 02642/93820 oder per E-Mail an piremagen.wache@polizei.rlp.de