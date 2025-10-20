Sprach- und Leseförderung Erlös des Sinziger Bücherherbstes fließt in guten Zweck Judith Schumacher 20.10.2025, 13:00 Uhr

i Eine Buchhandlung und mehr bietet die Lesezeit von Rosemarie Schneider, hier mit Mitarbeiter Ralf Weiss. Judith Schumacher

Der Sinziger Büchermarkt ist seit Jahren ein beliebtes Event in Sinzig. Der Erlös der Veranstaltung fließt in mehrere Projekte zur Sprach- und Leseförderung. Und die Lesezeit, von der der Flohmarkt organisiert wird, hat noch mehr zu bieten.

Unter großem Aufwand und mit breiter Unterstützung von der Stadt, dem Bürgerforum Sinzig und der Sinziger Jugend hatte die Buchhandlung „Lesezeit Bücher und Wein“ die 25. Auflage des Bücherherbstes durchgeführt. Auch von Ausstellern außerhalb des Kreises Ahrweiler wird der Markt zur Zeit der Frankfurter Buchmesse neben dem Rahmenprogramm wertgeschätzt.







