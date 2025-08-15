Die Schule beginnt am Montag an der Erich Kästner Realschule plus in Ahrweiler mit einem strikten Handyverbot. Als erste Schule im Kreis Ahrweiler setzt sie dieses Verbot durch. Der Hintergrund ist äußerst ernst.

Nach einem vierwöchigen Probelauf vor den Ferien gilt in der Erich Kästner Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler im neuen Schuljahr ein „absolutes Handyverbot“. Nicht nur während des Unterrichts, sondern während des gesamten Schultages auf dem Gelände. Marco Bastiaansen, seit zwei Jahren hier Schulleiter, erläutert, wie es zu der Entscheidung kam.

Smartphones erzeugen gewaltigen Druck

„Die Schüler sprechen kaum noch miteinander, auch auf dem Schulhof“, hat er beobachtet und er weiß: „Zudem stehen sie während des Unterrichts ständig gewaltig unter Druck.“ Da geht es keinesfalls um schulischen Leistungsdruck, sondern gemeint ist der Druck aus dem Handy. „Untersuchungen haben ergeben, dass ein Schüler während der wenigen Stunden in der Schule um die 50 Benachrichtigungen erhält. Und man will ja nichts verpassen und gegenüber den Mitschülern ins Hintertreffen geraten.“

Entweder verschwinden die Schüler auf die Toilette, um die neuesten Benachrichtigungen zu lesen. Oder sie versuchen, den Drang zu bekämpfen. Denn dass es besser ist, zum Lernen den Kopf frei zu haben, haben die Schüler inzwischen gelernt. Aber – der kleine elektronische Tyrann in der Hosentasche lässt sich nicht so einfach ignorieren und beherrscht weiterhin das Gehirn der Kinder und Jugendlichen. Für den Pädagogen Bastiaansen und seine Kollegen eine gruselige Vorstellung. Ein absolutes Handyverbot ist geboten, da waren sich Schulleiter und Kollegium einig.

Schulleiter Marco Bastiaansen über den Druck, den Smartphones auf die Schüler ausüben

Ganz überraschend kam diese Entscheidung für die Schüler nicht. Die unerlaubte Nutzung von Mobiltelefonen hatte den Schulalltag immer stärker gestört. Es hatte Vorfälle von Cybermobbing gegeben, in den Unterrichtsstunden wurde heimlich gefilmt und die Aufnahmen im Internet publiziert. Diese eklatanten Verletzungen von Persönlichkeitsrechten reichten bis in den strafrechtlichen Bereich. Von der fehlenden Konzentrationsfähigkeit im Unterricht ganz zu schweigen. Als letzte Konsequenz wurde gemeinsam mit Kollegium und Schulelternbeirat jegliche Nutzung während der Unterrichtszeit verboten. Und diese Regelung wird auch resolut durchgesetzt. Die Lehrer überwachen aufmerksam und ziehen bei Verstößen das Handy ein. „Die Schüler wissen das. Wer gegen die Regel verstößt, hat erst mal kein Handy mehr“, erklärt Bastiaansen.

i Ein Schild zum Handyverbot hängt bereits an der Erich Kästner Realschule plus. Martin Gausmann

Schule ist ein Vorreiter

Mit dem absoluten Handyverbot ist die Erich-Kästner-Realschule plus ein Vorreiter. Auf dem großen Problemfeld der digitalen Überreizung ist das Handyverbot auf dem Schulgelände nur ein Teil. Allein damit lässt sich das Ganze nicht lösen. Was ist zum Beispiel mit den Eltern, die wie die meisten Erwachsenen kein gutes Vorbild sind, wenn es um den Medienkonsum geht? Bastiaansen hat bei manchen Eltern viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um die Notwendigkeit des strikten Handyverbots an der Realschule zu erklären. Die meisten Eltern aber begrüßten die Sache und schienen froh darüber.

i Schulleiter Marco Bastiaansen an seinem Schreibtisch. Gabi Geller

„Manche Eltern wissen gar nicht, was ihr Kind mit seinem Handy so anstellt“, so Bastiaansen. Die Schule ist längst viel mehr als ein Ort zum Lehren und Lernen. „Wir müssen immer mehr Erziehungsarbeit leisten“, sagt der Schulleiter. Die Schulung der Medienkompetenz ist daher an der Erich Kästner Realschule plus in jedem Unterrichtsfach ein Thema. So gut wie jeder der 350 Schüler im Alter zwischen zehn und 17 Jahren besitzt ein Handy und bewegt sich in den diversen sozialen Netzwerken, die das Internet eröffnet. Und häufig sind die jungen Nutzer mit dem Einordnen der digitalen Scheinwelt völlig überfordert.

i Das Gebäude der Schule in Ahrweiler. Martin Gausmann

Studien zeigen, dass die meisten Kinder und Jugendlichen fünf Stunden am Tag im Internet unterwegs sind. „Bei der Schulung der Medienkompetenz arbeiten wir auch mit der Polizei zusammen. Sie informiert unter anderem über Persönlichkeitsrechte“, berichtet Bastiaansen. Mitschüler oder Lehrer heimlich zu filmen und die Aufnahmen im Netz zu publizieren, sei nicht lustig, sondern ein Straftatbestand, machten die Polizisten klar. Im Unterricht nutzt man schuleigene Laptops. „Wir könnten allerdings ein paar mehr gebrauchen“, sagt Bastiaansen.