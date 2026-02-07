Nahezu ekstatisch wurde es beim Auftritt des Blues-Gitarristen Eric Sardinas am Donnerstagabend in der Bonner Harmonie. Rohen Blues brachte dieser auf die Bühne – mit dem nicht jeder glücklich, aber von dem doch alle beeindruckt waren.
Lesezeit 2 Minuten
Brachialer Bluesrock voll auf die Zwölf, ebenso virtuos wie gnadenlos, das ist das Markenzeichen von Eric Sardinas. Der US-Amerikaner macht, wie es so schön heißt, keine Gefangenen: Wenn er mit seiner Resonatorgitarre (der Dobro) loslegt, wird es wild.