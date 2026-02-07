Rauer Rock in der Harmonie Eric Sardinas spielt herrlich dreckigen Blues in Bonn Thomas Kölsch 07.02.2026, 08:00 Uhr

i Eric Sardinas Thomas Kölsch. Thomas Koelsch

Nahezu ekstatisch wurde es beim Auftritt des Blues-Gitarristen Eric Sardinas am Donnerstagabend in der Bonner Harmonie. Rohen Blues brachte dieser auf die Bühne – mit dem nicht jeder glücklich, aber von dem doch alle beeindruckt waren.

Brachialer Bluesrock voll auf die Zwölf, ebenso virtuos wie gnadenlos, das ist das Markenzeichen von Eric Sardinas. Der US-Amerikaner macht, wie es so schön heißt, keine Gefangenen: Wenn er mit seiner Resonatorgitarre (der Dobro) loslegt, wird es wild.







