Bürger bewerten Radwege neu Ergebnis des Fahrrad-Klimatests im Ahrtal kommt bald Thomas Kölsch 05.11.2026, 10:00 Uhr

i Auch im Kreis Ahrweiler läuft ein Fahrrad-Klimatest. Stefan Puchner. picture alliance/dpa

Im Ahrtal wird das Radnetz nach der Flut neu bewertet: Beim Fahrrad-Klimatest sind Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, über Sicherheit und Fortschritt zu urteilen. Der ADFC hofft auf bessere Noten – und mehr Engagement vor Ort.

Langsam, aber sicher kehrt das Fahrradwegenetz im Ahrtal in den Zustand vor der Flutkatastrophe zurück. Jetzt blickt die ADFC-Kreisgruppe Ahrweiler mit Spannung auf den alle zwei Jahre stattfindenden Fahrradklimatest.Seit Anfang September sind bundesweit alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, verschiedene Aspekte des Radverkehrs in ihren Kommunen zu bewerten.







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