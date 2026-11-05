Bürger bewerten Radwege neu
Ergebnis des Fahrrad-Klimatests im Ahrtal kommt bald
Auch im Kreis Ahrweiler läuft ein Fahrrad-Klimatest.
Auch im Kreis Ahrweiler läuft ein Fahrrad-Klimatest.
Stefan Puchner. picture alliance/dpa

Im Ahrtal wird das Radnetz nach der Flut neu bewertet: Beim Fahrrad-Klimatest sind Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, über Sicherheit und Fortschritt zu urteilen. Der ADFC hofft auf bessere Noten – und mehr Engagement vor Ort.

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Langsam, aber sicher kehrt das Fahrradwegenetz im Ahrtal in den Zustand vor der Flutkatastrophe zurück. Jetzt blickt die ADFC-Kreisgruppe Ahrweiler mit Spannung auf den alle zwei Jahre stattfindenden Fahrradklimatest.Seit Anfang September sind bundesweit alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, verschiedene Aspekte des Radverkehrs in ihren Kommunen zu bewerten.
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