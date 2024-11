Wiederaufbau im Ahrtal Erfolgreicher Baustart für neuen Dernauer Kindergarten 06.11.2024, 17:11 Uhr

i Gute Stimmung herrschte beim Spatenstich für den Neubau des katholischen Kindergartens Johannes Apostel in Dernau. Hans-Jürgen Vollrath

Bei der Ahrflut im Juli 2021 wurde der Dernauer Kindergarten Johannes Apostel schwer beschädigt und seitdem nicht mehr nutzbar. Ein neues Gebäude muss her. Den Baustart hierfür gab nun die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Simone Schneider.

Dernau. Die Zeichen für einen neuen katholischen Kindergarten Johannes Apostel in Dernau stehen gut. Am Mittwoch fand der offizielle Spatenstich für den rund 6,2 Millionen Euro teuren Neubau statt. Gemeinsam mit David Fuhrmann, Ortsbürgermeister in Dernau, griff hierzu die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Simone Schneider zur Schaufel und gab so den Start für den Bau eines neuen Kindergartens, der nach derzeitigem Stand voraussichtlich im ...

