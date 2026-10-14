Großeinsatz bei Banküberfall
Ereignisreiches Jahr liegt hinter der Feuerwehr Sinzig
Der Brand in einem Löhndorfer Haus rief die Feuerwehr im April 2026 auf den Plan.
Der Brand in einem Löhndorfer Haus rief die Feuerwehr im April 2026 auf den Plan.
Judith Schumacher

180 Ehrenamtliche, zahlreiche Einsätze und neue Technik: Der Jahresbericht der Feuerwehr Sinzig zeigt, wie vielfältig und herausfordernd ihre Arbeit geworden ist. Dabei bleibt ein Einsatz besonders in Erinnerung.

Lesezeit 3 Minuten
Wie umfangreich und vielseitig die Arbeit der Feuerwehr ist, hat sich jetzt beim Jahresbericht von Wehrleiter Andreas Braun der Stadt Sinzig im Rahmen des Kameradschaftstags gezeigt, den die Koisdorfer Feuerwehr im Saal des Dorfgemeinschaftshauses Wendelinus ausrichtete.
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