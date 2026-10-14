180 Ehrenamtliche, zahlreiche Einsätze und neue Technik: Der Jahresbericht der Feuerwehr Sinzig zeigt, wie vielfältig und herausfordernd ihre Arbeit geworden ist. Dabei bleibt ein Einsatz besonders in Erinnerung.
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Wie umfangreich und vielseitig die Arbeit der Feuerwehr ist, hat sich jetzt beim Jahresbericht von Wehrleiter Andreas Braun der Stadt Sinzig im Rahmen des Kameradschaftstags gezeigt, den die Koisdorfer Feuerwehr im Saal des Dorfgemeinschaftshauses Wendelinus ausrichtete.