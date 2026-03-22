Es war ein langer Wahlabend im Remagener Rathaus. Dabei deuteten aber schon die ersten Ergebnisse darauf hin, wer letztlich gewinnen würde.
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Jetzt steht es also fest: Amtsinhaber Björn Ingendahl (parteilos) ist für weitere acht Jahre zum Bürgermeister der Stadt Remagen gewählt worden. Insgesamt holte er 66,9 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 59,8 Prozent. Seine beiden Herausforderer, Rita Schäfer, ebenfalls parteilos, aber Mitglied der FBL, kam auf 21 Prozent, der AfD-Kandidat Matteo Pedicillo auf 12,2 Prozent.