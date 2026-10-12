„Theater ist immer auch Auseinandersetzung“, sagt Frank Oppermann. Der Intendant des Kleinen Theaters Bad Godesberg setzt auf Komödien mit Tiefgang und Tragödien mit Witz und Charme. Doch ein gutes Programm reicht in turbulenten Zeiten nicht aus.
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Theater haben es derzeit nicht leicht. Angesichts klammer Kassen stehen städtische Bühnen unter massivem Sparzwang, während die freie Szene um jeden Cent an kommunaler Förderung kämpfen und gleichzeitig die Balance zwischen künstlerischem Anspruch und massentauglichen Inszenierungen wahren muss.