Intendant in Bad Godesberg
Er führt das Kleine Theater in turbulenten Zeiten
Frank Oppermann (60) ist seit 2019 Intendant des Kleinen Theaters Bad Godesberg.
Frank Oppermann (60) ist seit 2019 Intendant des Kleinen Theaters Bad Godesberg.
Thomas Kölsch

„Theater ist immer auch Auseinandersetzung“, sagt Frank Oppermann. Der Intendant des Kleinen Theaters Bad Godesberg setzt auf Komödien mit Tiefgang und Tragödien mit Witz und Charme. Doch ein gutes Programm reicht in turbulenten Zeiten nicht aus.

Lesezeit 3 Minuten
Theater haben es derzeit nicht leicht. Angesichts klammer Kassen stehen städtische Bühnen unter massivem Sparzwang, während die freie Szene um jeden Cent an kommunaler Förderung kämpfen und gleichzeitig die Balance zwischen künstlerischem Anspruch und massentauglichen Inszenierungen wahren muss.
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