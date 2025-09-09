Die Anspannung im Kreis Ahrweiler war spürbar. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Unwetterwarnung herausgegeben, woraufhin bei den Verantwortlichen von Kommunen und Einsatzkräften die Alarmlampen angingen. Nun ist klar, die Gefahr ist gebannt.

. Aufatmen im Ahrtal und in den Seitentälern: Die Unwetterwarnung für den Kreis Ahrweiler, verbunden mit einer heftigen Hochwasserprognose, ist seit dem frühen Dienstagnachmittag wieder aufgehoben. Wie die Kreisverwaltung und andere Kommunen mitteilen, habe es weder ein größeres Aufkommen von Einsätzen etwa für die Feuerwehr gegeben, noch Überflutungen oder gar Schäden.

Aus der Kreisstadt hieß es um 14.15 Uhr: „Glücklicherweise hat sich die Sorge vor einem extremen Starkregenereignis im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht bestätigt.“ Demzufolge könne die Fußgängerbrücke in Bachem am späten Dienstagnachmittag wieder freigegeben werden. „Die Rad-Behelfsbrücke in Heppingen wird voraussichtlich im Laufe des morgigen Mittwochs wieder nutzbar sein“, teilt die Stadt weiter mit.

i Die Ahr auf Höhe "Rosengarten" in Bad Neuenahr hat noch ausreichend Luft nach oben. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die verbesserte Wettervorhersage und die ausbleibenden Einsätze sind eine große Erleichterung für uns alle.“

Dominik Gieler, Bürgermeister der VG Altenahr

Entspannung ist auch den Worten aus dem Rathaus in Altenahr zu entnehmen. „Die Situation hat sich erfreulicherweise deutlich anders entwickelt, als zunächst von uns angenommen. Die verbesserte Wettervorhersage und die ausbleibenden Einsätze sind eine große Erleichterung für uns alle“, sagt Bürgermeister Dominik Gieler: „Wir bleiben aber nach wie vor wachsam und bitten die Bevölkerung weiterhin, die amtlichen Warnhinweise aufmerksam zu verfolgen.“

i Die Heppingen Brücke ist mit Bauzäunen abgesperrt. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am Ahrpegel Altenahr lag der Messwert heute Morgen um 9.15 Uhr bei 57 Zentimetern, teilt die Verwaltung in Altenahr weiter mit. Und wörtlich heißt es: „Die aktuellen Prognosen zeigen, dass die Pegel der Ahr und ihrer Nebenflüsse nur moderat ansteigen und die Ahr den Wert von 1,10 Meter nach jetzigem Stand nicht deutlich überschreiten wird.“ Um 15 Uhr bewegte sich der Pegel Altenahr bei 82 Zentimetern, Tendenz stagnierend.

Menschen rechtzeitig informiert

Erleichterung spricht auch aus den Worten, die Landrätin Cornelia Weigand findet: „Die Vorwarnungen, die uns am Montag für unseren Kreis erreicht haben, sind zum Glück nicht in diesem Ausmaß eingetreten. Es ist relativ ruhig geblieben. Darüber sind wir sehr froh.“

i So ist die Lage am Dienstagnachmittag in Heppingen in Höhe der Autobahnbrücke. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Was das Vorgehen der Behörden am Tag vor der kritischen Wetterlage angeht: Die einen sprechen von Panikmache, andere wiederum sind sicher froh, dass nicht nur die Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Warnhinweise des Deutschen Wetterdienstes für bare Münze genommen und entsprechende Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung getroffen hat. Dazu zählte, die Menschen rechtzeitig über die Medien und die Kanäle auf Behördenseite zu warnen. Das umfasste auch Hinweise zum ÖPNV und zu den Schulen.

Wetterwarnungen „lösen Gefühle aus“

„Wir haben Vorbereitungen getroffen, denn das Potenzial für eine größere Unwetterlage war vorhanden“, betont die Landrätin und ergänzt: „Uns ist klar, dass Wetterwarnungen und Starkregen bei uns stärkere Gefühle auslösen als in vielen anderen Regionen Deutschlands. Ich danke daher allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr umsichtiges Handeln, den Baufirmen für ihre Vorbereitung und das Entfernen potenziellen Treibguts, den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren und der Katastrophenschutzeinheiten sowie den Teams in den Kommunen für ihren Einsatz – auch über die Nacht hinweg“, betont sie.

i Ein Zettel an einem Zaunelement weist schon auf Höhe des Bahnübergangs auf die gesperrte Brücke hin. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Zudem gab es nach Informationen unserer Zeitung konkrete Vorbereitungen im Zusammenspiel mit Feuerwehr, THW und sonstigen Einsatzkräften aus der Blaulichtfamilie. So hätte etwa die Technische Einsatzleitung jederzeit ihren Dienst aufnehmen können, wenn es die Lage erfordert hätte.

Verwaltung mahnte Bevölkerung zu Ruhe

Bei alledem rief die Verwaltung die Bevölkerung dazu auf, die Ruhe zu bewahren: „Der Hinweis auf die bevorstehende Wetterlage dient zur Vorsicht und zur rechtzeitigen Vorbereitung. Es besteht kein Grund zur Panik.“ Außerdem machte die Kreisverwaltung darauf aufmerksam, dass die Notrufnummer 112 ausschließlich in akuten Notfällen angerufen werden darf: „Bitte blockieren Sie die Leitungen auf keinen Fall für allgemeine Fragen zur Unwetterlage.“