Die Entscheidung über den Bebauungsplan für die Jahnwiese wurde verschoben. Denn Ratsmitglieder fordern zunächst die Vorstellung der Objektplanung für das geplante Feuerwehrgerätehaus. Ein Beschluss ist nun für die Sitzung im Mai vorgesehen.
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Vertagt wurde nach längerer Diskussion im Sinziger Stadtrat die Entscheidung über die Aufstellung des Bebauungsplans „Teilgebiet Barbarossastraße“, womit das Areal der Jahnwiese gemeint ist, auf dem das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen soll. Zunächst wollen die Ratsmitglieder die Vorstellung der Objektplanung in der Bauausschusssitzung am 23.