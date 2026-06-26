Vorbereitung für Abriss läuft Entkernung der Grundschule Bad Neuenahr hat begonnen Jochen Tarrach 26.06.2026, 15:00 Uhr

i Die eigentlichen Abrissarbeiten am östlichen Flügel des alten Gebäudes beginnen erst, wenn die geplanten Neubauten erstellt sind. Jochen Tarrach

An der Grundschule in Bad Neuenahr hat die Entkernung der leer stehenden Gebäudeteile für den Abriss und späteren Neubau begonnen. Wo sonst Schüler toben, sind nun Bauarbeiter unterwegs.

Bereits im März 2026 wurden entlang der Weststraße die Ausweichcontainer für die Zeit des Neubaus der Grundschule aufgestellt. Gleichzeitig trat ein neues Verkehrskonzept für das Anfahren der Schule in Kraft. Die Arbeiten am Schulgebäude selbst haben jetzt sichtbar mit der Entkernung der nun leer stehenden Gebäudeteile begonnen.







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