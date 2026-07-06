Katja Kerschgens verwandelt unsichtbare Strömungen in Bilder, die mehr fragen als erklären. In ihrer Adenauer Galerie öffnen sich Türen zu verborgenen Welten und wecken die Neugier der Besucher.
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„Woher nimmst du nur die Energie?“ Diese Frage hört die Adenauer Künstlerin Katja Kerschgens oft. Ihre Antwort fällt ungewöhnlich aus: „Alles ist Energie – diese Erkenntnis hat mich gerettet.“ Ihre durch die Erkrankung an Multiple Sklerose wachsenden körperlichen Einschränkungen hätten sie nicht kleiner gemacht, sondern klarer.