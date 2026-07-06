Galerie in Adenau
Energie als Schlüssel zur Kunst von Katja Kerschgens
Katja Kerschgens in ihrer Galerie
Katja Kerschgens in ihrer Galerie
Werner Dreschers

Katja Kerschgens verwandelt unsichtbare Strömungen in Bilder, die mehr fragen als erklären. In ihrer Adenauer Galerie öffnen sich Türen zu verborgenen Welten und wecken die Neugier der Besucher.

Lesezeit 1 Minute
„Woher nimmst du nur die Energie?“ Diese Frage hört die Adenauer Künstlerin Katja Kerschgens oft. Ihre Antwort fällt ungewöhnlich aus: „Alles ist Energie – diese Erkenntnis hat mich gerettet.“ Ihre durch die Erkrankung an Multiple Sklerose wachsenden körperlichen Einschränkungen hätten sie nicht kleiner gemacht, sondern klarer.
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