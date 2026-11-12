Skandinavischer Jazz Emil Brandqvist Trio zaubert in der Bonner Harmonie Thomas Kölsch 12.11.2026, 15:00 Uhr

i Der schwedische Schlagzeuger Emil Brandqvist hat sich bereits eine kleine Fangemeinde in Bonn aufgebaut. Thomas Kölsch

Skandinavische Zurückhaltung, große Wirkung: Das Emil Brandqvist Trio verzauberte die Harmonie mit minimalistischem, poetischem Jazz. Zwei neue Stücke gaben einen kleinen Vorgeschmack aufs kommende Album.

Ach, ist das schön. Einfach fallen lassen, abschalten und nur die Musik genießen, die durch den Saal der Harmonie schwebt wie feiner Nebel über ruhigen Wassern. Im skandinavischen Jazz ist dieser Ansatz sehr verbreitet, doch längst nicht allen gelingt die Balance zwischen Virtuosität und Schlichtheit so mühelos wie Emil Brandqvist und seinem Trio.







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