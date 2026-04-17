Neue Repräsentantin gekürt Elisa Kindler wird neue Brunnenkönigin in Bad Breisig Judith Schumacher 17.04.2026, 16:00 Uhr

i Bürgermeister Marcel Caspers (von links) mit der neuen Brunnenkönigin Elisa Kindler und ihrer Vorgängerin Sophie Brassel. Judith Schumacher

Die Katze ist aus dem Sack, wie es so schön heißt. Der Bad Breisiger Bürgermeister Marcel Caspers hat die neue Brunnenkönigin als Repräsentantin der Stadt der Öffentlichkeit präsentiert.

Das gut gehütete Geheimnis, wer die Quellenstadt Bad Breisig für die nächsten zwei Jahre als Brunnenkönigin repräsentiert, ist gelüftet. „Sie stammt aus einer Familie, die ihr Unternehmen bereits in fünfter Generation führt und aus unserer Stadt nicht mehr wegzudenken ist“, kündigte Bürgermeister Marcel Caspers die neue Majestät in den Römerthermen an.







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