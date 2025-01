Premiere im Schauspielhaus Elfriede Jelinek in Bonn: Überladenes Gezwitscher Thomas Kölsch 27.01.2025, 18:00 Uhr

i Elfriede Jelineks "Am Königsweg/Endsieg" im Bonner Schauspielhaus: Die karge Bühnenausstattung lässt den Schauspielern wie auch der metaphernreichen Sprache den nötigen Raum. Matthias Jung

Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten thematisierte die Schriftstellerin Elfriede Jelinek bereits 2016 mit „Am Königsweg“. Jetzt - nach Trumps Wiederwahl - hat sie das Stück aktualisiert. Die Premiere war im Schauspielhaus Bad Godesberg.

Er ist wieder da! Der König in rot, der Erlöser, der das Land einigen will. Oder peinigen? Reinigen? Wer weiß das schon. Elfriede Jelinek denkt alle drei Varianten auf jeden Fall mit: In ihrer druckfrischen Ergänzung zu dem 2016 geschriebenen Theaterstück „Am Königsweg“, das im Schatten der ersten Präsidentschaft von Donald Trump entstand und mit „Endsieg“ betitelt wurde, kommentiert sie bissig – und auch offenkundig enttäuscht – dessen ...

