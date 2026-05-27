Die Poesie der Melancholie
Element of Crime spielen in der ausverkauften Oper Bonn
Element-of-Crime-Frontmann Sven Regener hebt seine Stimme.
Element-of-Crime-Frontmann Sven Regener hebt seine Stimme.
Thomas Kölsch

Eher schlichte Melodien, eine gewisse melancholische Lebensfreude und unverklärte Geschichten in den Songtexten: Die Band Element of Crime versteht es immer noch, ihr Publikum in den Bann zu ziehen. Das bewies sie jetzt wieder in Bonn.

Lesezeit 2 Minuten
„Unscharf mit Katze“: Auf diesen Titel muss man erst einmal kommen. Drei Worte, die doch direkt Assoziationen wecken an Schrödinger, Heisenberg und Lewis Carroll und die doch damit gar nichts zu tun haben (auch wenn sie es könnten), sondern stattdessen von Hilflosigkeit zeugen und vom Festklammern an der Kunst in Zeiten der Unsicherheit.

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