Ja! Zumindest, wenn man Jannick Dresen und Jeremy Sheperd fragt. Statt Blaskapelle oder Malle-Musik setzen die jungen Unternehmer auf elektronischen Sound und Weinverkostungen im Ahrtal. Was sie mit „Grooves&Grapes“ verändern wollen.
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Jeremy Sheperd blickt konzentriert durch das Display seiner Kamera. Die Kopfhörer sitzen tief über seiner Kappe. Seine linke Hand hält das Stativ, die rechte führt die Kamera in kleinen, präzisen Bewegungen. Vor ihm: die Terrasse der Maibachfarm, ein Weingut im Ahrtal.