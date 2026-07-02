Neues Format „Grooves&Grapes“
Elektro-Musik, Wein, Festivals – passt das ins Ahrtal?
Jeremy Sheperd, 28 Jahre alt, und Jannick Dresen, 30 Jahre alt, möchten House-Musik im Ahrtal salonfähig machen. Mit Weinverkost
Jeremy Sheperd, 28 Jahre alt, und Jannick Dresen, 30 Jahre alt, möchten House-Musik im Ahrtal salonfähig machen. Mit Weinverkostungen, besonderen Locations und elektronischer Musik wollen sie Menschen aus dem Kreis begeistern.
Michael Illjes

Ja! Zumindest, wenn man Jannick Dresen und Jeremy Sheperd fragt. Statt Blaskapelle oder Malle-Musik setzen die jungen Unternehmer auf elektronischen Sound und Weinverkostungen im Ahrtal. Was sie mit „Grooves&Grapes“ verändern wollen.

Lesezeit 4 Minuten
Jeremy Sheperd blickt konzentriert durch das Display seiner Kamera. Die Kopfhörer sitzen tief über seiner Kappe. Seine linke Hand hält das Stativ, die rechte führt die Kamera in kleinen, präzisen Bewegungen. Vor ihm: die Terrasse der Maibachfarm, ein Weingut im Ahrtal.

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