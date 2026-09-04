Streit um Äußerungen Eklat im Sinziger Stadtrat: FWG fordert Entschuldigung Judith Schumacher 04.09.2026, 17:40 Uhr

i Im Sinziger Stadtrat gab es einen verbalen Schlagabtausch und Vorwürfe an Bürgermeister Andreas Geron. Christian Koniecki

Ein verbaler Schlagabtausch sorgt für Ärger im Sinziger Stadtrat. Was der Bürgermeister gesagt haben soll, löst heftige Proteste aus und stellt das Verständnis von fairer Politik infrage.

Die erste Sinziger Stadtratssitzung nach der Sommerpause begann mit einem Eklat. Die FWG-Fraktion sah es als notwendig an, Bürgermeister Andreas Geron geschlossen eine Rüge zu erteilen. Zudem verlangte die Fraktion eine Entschuldigung. FWG weist Vergleich von Geron zurück Geron habe in der Bauausschuss-Sitzung vom Donnerstag, 24.







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