Es wird weihnachtlich Eisbahn in Bad Neuenahr lädt zum Schlittschuhlaufen ein 29.11.2024, 16:21 Uhr

i Die Eisbahn im Neuenahrer Kurpark hat jetzt geöffnet. Hans-Jürgen Vollrath

In Bad Neuenahr ist am Freitag „Kurpark on ice“, die große Eislaufbahn, eröffnet worden. Ab sofort können Groß und Klein dort nun nach Lust und Laune Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen.

Endlich wird es wieder vorweihnachtlich in Bad Neuenahr! Und was gehört da dazu? Die Eisbahn im Kurpark! Die ist nun eröffnet und lädt zu Schlittschuhspaß und Eisstockschießen unter dem Titel „Kurpark on ice“ ein. Die 450 Quadratmeter große Eisbahn bleibt nun voraussichtlich bis zum 12.

