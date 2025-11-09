Die schönsten Bilder vom Event Einzigartige Atmosphäre beim Dernauer Martinsmarkt Judith Schumacher 09.11.2025, 16:00 Uhr

i St. Martin durfte beim Martinsmarkt natürlich nicht fehlen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Dernauer Martinsmarkt ist immer ein Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher. So gibt es Stände mit Kulinarischem und Kunsthandwerk, die Martinsfeuer und den St. Martin zu bestaunen. Wir haben die schönsten Eindrücke in Bildern festgehalten.

Als echter Publikumsmagnet erwies sich erneut der Martinsmarkt der regionalen Genüsse im Weinkulturdorf Dernau. Die von der Flutkatastrophe im Juli 2021 so schlimm betroffene Ahrgemeinde berappelt sich mehr und mehr. Und die Besucher? Sind einhellig von der einzigartigen Atmosphäre des von hohen Weinbergen umgebenen Dörfchens und dem vielseitigen Angebot des Marktes begeistert, wie bei einem Rundgang durch die Gassen zu hören und zu sehen war. ...







