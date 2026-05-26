Shoppen und Genuss an der Ahr Einzelhändler von Bad Neuenahr-Ahrweiler locken Kunden Jochen Tarrach 26.05.2026, 13:00 Uhr

i Alexander Petkovski sieht die Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mit den Shopping-Genussabenden auf dem richtigen Weg. Jochen Tarrach

Dank des Wiederaufbaus nach der Ahrflut kann sich der Einzelhandel in Bad Neuenahr und Ahrweiler wieder von seiner besten Seite präsentieren. Beim Motto für den jüngsten Shopping-Genuss-Abend lag man genau richtig.

Mit dem Shopping- und Genussabend unter dem Motto „City-Wein-Walk“ am 7. Mai hatte die Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler als Zusammenschluss der Einzelhändler im Zentrum von Ahrweiler einen vollen Erfolg gelandet. Als Zusatzangebot gab es an diesem Abend eine Oldtimerausstellung des Vereins Ahr-Automobilclubs 1924 sowie in und vor den Einzelhandelsgeschäften Weinstände von zwölf namhaften Weingütern der Region (unsere Zeitung ...







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