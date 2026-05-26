Dank des Wiederaufbaus nach der Ahrflut kann sich der Einzelhandel in Bad Neuenahr und Ahrweiler wieder von seiner besten Seite präsentieren. Beim Motto für den jüngsten Shopping-Genuss-Abend lag man genau richtig.
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Mit dem Shopping- und Genussabend unter dem Motto „City-Wein-Walk“ am 7. Mai hatte die Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler als Zusammenschluss der Einzelhändler im Zentrum von Ahrweiler einen vollen Erfolg gelandet. Als Zusatzangebot gab es an diesem Abend eine Oldtimerausstellung des Vereins Ahr-Automobilclubs 1924 sowie in und vor den Einzelhandelsgeschäften Weinstände von zwölf namhaften Weingütern der Region (unsere Zeitung ...