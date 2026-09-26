Lange Nacht der Demokratie
Einwanderer berichten in Remagen über ihr Ankommen
Immigranten erzählten bei der „Langen Nacht der Demokratie“ im Foyer der Remagener Rheinhalle ihren Werdegang.
Immigranten erzählten bei der „Langen Nacht der Demokratie“ im Foyer der Remagener Rheinhalle ihren Werdegang.
Judith Schumacher

Bei der „Langen Nacht der Demokratie“ in Remagen berichteten Neuankömmlinge von Flucht, Neuanfang und davon, was Heimat und Freiheit für sie bedeutet. Persönliche Biografien zwischen Verlust, Mut und neuen Wurzeln – bewegend und nah.

Lesezeit 4 Minuten
Ob aus Liebe oder wegen des Krieges – die Gründe, das Heimatland zu verlassen und nach Deutschland zu kommen, um hier ein neues Leben anzufangen, sind unterschiedlich. Bei der „Langen Nacht der Demokratie“ in Remagen erzählten sieben Protagonisten, die aus der ehemaligen UdSSR, Syrien, Frankreich und England eingewandert sind und Deutschland nun als ihre Heimat ansehen.
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