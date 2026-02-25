Erste Session in Kempenich
Das Kempenicher Prinzenpaar Gaby Grohs-Herrmann und Ralf Herrmann hält die handgemalte Originalgrafik ihres Karnevalsordens von Wolfgang Schoop aus Hausen in seinen Händen.
Nina Legler

Hinter dem Kempenicher Prinzenpaar Ralf II. „vom ahle Weiher“ und Gaby I. „vom Tannenwald“ liegt ihre erste von zwei Karnevalssessionen. Doch wie fühlt es sich an, Prinz und Prinzessin zu sein, und wie viel Arbeit steckt hinter dem Job?

Lesezeit 3 Minuten
Dem diesjährigen Kempenicher Prinzenpaar Ralf II. „vom ahle Weiher“ und Gaby I. „vom Tannenwald“ wurde die Leidenschaft für den Karneval förmlich in die Wiege gelegt: Bei Ralf Herrmann, wie der 63-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, waren bereits der Großvater und auch der Vater Mitglieder der Großen Kempenicher Karnevalsgesellschaft.

