Neue Bäume gepflanzt Einkaufsstraße in Bad Neuenahr wird wieder ansehnlich Jochen Tarrach 06.11.2025, 14:00 Uhr

i Die ersten 14 neuen Bäume sind da. Die Postsrtaße Süd bietet gleich einen viel schöneren Anblick. Jochen Tarrach

Endlich wird die Fußgängerzone von Bad Neuenahr wieder schmuck: In der südlichen Poststraße sind jetzt die erst 14 von insgesamt 34 Bäumen im Straßenverlauf gepflanzt worden. 2026 folgen noch einige weitere Projekte.

Ein großer Schritt zur Neugestaltung der Fußgängerzone von Bad Neuenahr ist getan. Die für das Leben in der Innenstadt der Kurstadt so wichtige Poststraße ist mit dem Setzen von 14 Bäumen in ihrem südlichen Bereich fast fertig. Nachdem es mit der Pflasterung reichlich gedauert hat, sind nun noch rechtzeitig zur Pflanzzeit an den vorbereiteten Stellen die mehrjährigen Hainbuchen gesetzt worden.







