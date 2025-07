Baustellen einfach mal Baustellen sein lassen und sich nicht den Spaß am Shoppen und Genuss bei der Gastronomie nehmen lassen: Das war das Ziel des Shopping-Genuss-Abends in der Kreisstadt. Dabei gab es an zwei Orten unterschiedliche Resonanz.

Das ohnehin schwer angeschlagene „Pflänzchen Einzelhandel“ bedarf im Wiederaufbau nach der Flut vom Juli 2021 ganz besonderer Pflege. Um die ist die Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Kreisstadt sichtlich bemüht. Eine der wiederkehrenden Aktionen: Shopping-Genuss-Abende an Donnerstagen. Dann sollen die Geschäfte bis um 21 Uhr Kunden mit ganz besonderen Angeboten anlocken.

i Gähnende Leere herrscht in Bad Neuenahrs südlicher Poststraße. Thomas Weber

Das Thema ist jedes Mal ein neues, Summerfeeling hieß es an diesem Donnerstag. Immerhin: Das Wetter spielte mit, auch wenn es ein wenig drückend war. Aber für einen langen Sommerabend schien alles optimal gerüstet. Doch wie vertragen sich Einkaufsspaß und direkter Wiederaufbau? Denn aktuell regieren in zwei der wichtigsten Einkaufsstraßen der Kreisstadt die Bagger, dort trübt Staub die Luft und es gilt, Absperrungen zu umkurven.

i Nur wenige Zuhörer lauschten einem Discjockey. Thomas Weber

Zweigeteilt ist die Baustellensituation in Bad Neuenahrs wichtigster Einkaufsstraße, der Poststraße. In Ahrweiler ist durch den Wiederaufbau immerhin ein Teil der Niederhutstraße Großbaustelle. Auch die gehört im historischen Stadtkern der westlichen Kreisstadt zu den herausragenden Einkaufsbereichen. In beiden Straßen liegen die Nerven der Händler blank.

i Das Parkhaus in Bad Neuenahr war so gut wie leer. Thomas Weber

Vorweggenommen: Unterschiedlicher als in den Zentren von Ahrweiler und Bad Neuenahr hätte dieser Shopping-Genuss-Abend nicht verlaufen können. Kurz vor 19 Uhr herrschte in Bad Neuenahrs Baustellenumgebung kaum mehr Aktivität. In der südlichen Poststraße hatte so gut wie kein Geschäft geöffnet.

Dort stehen ohnehin noch viele Ladenlokale leer. „Closed“ war an den Türen zu lesen, nur die Gastronomie lud ein und hatte zu tun. So richtig voll war es aber auch in Restaurants, Cafés und Kneipen nicht, obwohl doch aktuell die Deutschen Tennismeisterschaften der Senioren stattfinden.

i "Closed", geschlossen: So war es zumeist in der Kurstadt zu lesen. Thomas Weber

Das sah in früheren Zeiten schon wegen der Sportler ganz anders aus. Eine Asiatin, die ein Nagelstudio betreibt, sagte, sie habe gar nichts vom Shoppingabend gewusst. Ein Neuenahrer Bürger, der seinen Namen nicht nennen wollte, hatte lediglich im Stadtteil Ahrweiler erhöhte Menschenmassen festgestellt, bescheinigte Bad Neuenahr aber „tote Hose.“

In der nördlichen Poststraße waren Sonnenliegen belegt, dort genossen die Menschen coole Drinks. Bei näherem Hinsehen zeigte sich: Es waren Inhaber und Personal der wenigen geöffneten Geschäfte. Plattenkiste, Elfleur und Dreams hatten geöffnet und sich viel Mühe gegeben. Alles war geschmückt, Musik erklang, aber nur wenige Menschen kamen. „Wir werden durchhalten“, rief Hugo Heinzen von der Plattenkiste Parolen aus.

i Der "Niddehöde Beach Club" mitten in der Baustelle. Thomas Weber

Gewundert hatte er sich, dass erst kurz vor Beginn des Abendshoppings die Bauzäune vor den Geschäften weggeräumt wurden. Wie in der Poststraße sah es in ganz Bad Neuenahr aus. Das Moses-Parkdeck zeigte 375 freie Parkplätze an, also mehr als 90 Prozent. Vor besagtem Kaufhaus beschallte ein Discjockey überwiegend leere Sonnenliegen und sah das Problem im parallel stattfindenden Ahrweiler Musiksommer.

i Trotz Baustelle war Bells Genusshof am Donnerstag ausgebucht. Thomas Weber

Mit dieser Einschätzung könnte er richtig gelegen haben, denn zum Konzert von „Stingchronicity“ war der Marktplatz in Ahrweiler voll. Das waren aber auch die Einkaufsstraßen nebst Geschäften und Gastronomie. Selbst die Baustelle in der Niederhut störte nicht.

i Ein Tänzchen mit dem Bagger. Warum nicht? Thomas Weber

„Die Geschäfte in der Baustelle freuen sich auf ihren Besuch“, machte ein Schild deutlich. Bells Genusshof meldete ausverkauftes Haus, im Jägerhof tanzte das Personal mit den Baggern, und vor dem „Brettspielheld“ saßen die Menschen mitten in der Baustelle und genossen Sommerdrinks. „Niddehöde Beach“ taufte Händler Alexander Petkovski die temporäre Strandbar. An der Baustelle schien sich niemand zu stören.