Hintergründe zur Änderung Einige Geschäfte in Ahrweiler öffnen freitags länger Lars Tenorth 02.09.2026, 06:00 Uhr

i Unter anderem folgende Einzelhändler in Ahrweiler öffnen ihre Geschäfte freitags nun länger: Marcus Paul und Meltem Aksu (von links; „de mi-parti“), Philip Primgmore („Wohnphilosophie“), Petra Spiekermann („Frischling“), Ursula Kockerols („Kockerols Ambiente“), Daniela Kerp („No. 37 Conceptstore“) und Serap Karga („Trau dich rein“) Lars Tenorth

Kunden können sich auf einen langen Shoppingfreitag in Ahrweiler freuen: Einige Geschäfte schließen nun freitags erst um 20 Uhr. Diese Überlegungen stecken dahinter. Die Debatte rund um Sonntagsöffnungen geht weiter.

In Großstädten wie Köln oder Düsseldorf ist es längst üblich, dass viele Geschäfte länger geöffnet haben. So haben gerade auch Berufstätige nach Feierabend noch die Chance, schnell etwas in der Stadt einzukaufen. Vor wenigen Wochen kam in Ahrweiler die Idee bei einigen Einzelhändlern auf, zunächst freitags länger zu öffnen.







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