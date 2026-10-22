Nach einem Fall von Ticketbetrug in Remagen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Koblenz. In diesem Zusammenhang sind bereits mehrere Fälle bekannt. Die Ermittlungsbehörden gehen bei der Remagener Betrugsmasche von einem Täter aus.
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Kürzlich hatte die Stadt Remagen auf ihrer Internetseite vor Ticketbetrug gewarnt. Auf Nachfrage teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt und bislang mehrere Fälle in diesem Zusammenhang bei der zentralen Anzeigenabteilung in Lahnstein vorliegen.