Schmerztherapeut Daniel Huse sieht die Entwicklung am insolventen Verbundkrankenhaus Remagen-Linz mit Besorgnis. Er fragt sich, wie es weitergehen soll, wenn die Klinik in Remagen schließt? Denn dann käme auf die Patienten eine Herausforderung zu.

Daniel Huse ist Schmerzarzt, Anästhesist und Osteopath. Acht Jahre lang arbeitete er im Krankenhaus Maria Stern in Remagen, von 2016 bis 2024. Danach ließ er sich mit eigener Praxis am Standort der Remagener Klinik nieder. Für ihn ist der Fortbestand des insolventen Krankenhauses elementar.

„ Als Patient hätte ich dann hier in Remagen keinen Zugang mehr für die alltäglichen Notfälle.“

Arzt Daniel Huse über eine mögliche Schließung des stationären Bereichs im Remagener Krankenhaus

Der Birresdorfer ist eng mit der Region verbunden und wünscht sich, dass bei den zu treffenden Entscheidungen hinsichtlich möglicher Schließungen der Häuser Linz oder Remagen, die beide zu dem insolventen Verbundkrankenhauskomplex gehören, im Sinne der Patienten gehandelt wird. „Eine Schließung des kostenintensiven stationären Bereichs wäre fatal. Als Patient hätte ich dann hier in Remagen keinen Zugang mehr für die alltäglichen Notfälle. Doch auch als niedergelassener Arzt brauche ich diese wohnortnahe Versorgung als Grundvoraussetzung im Gesundheitssystem. Patienten von der Remagener Rheinseite würden sich dann im Notfall nach Bad Neuenahr-Ahrweiler (Maria Hilf) oder Andernach (St. Nikolausstift) wenden müssen. Ob diese überhaupt die Kapazitäten haben, ist doch eher fraglich. Bis nach Linz verliert man bis zu einer Dreiviertelstunde durch den dazwischen liegenden Rhein, und nachts fährt die Fähre nicht. Patienten, bei denen ein schwerer Notfall vorliegt oder hochkomplexe Operationen anstehen, brauchen aber ohnehin einen Maximalversorger mit allen nötigen Fachabteilungen und Experten.“

i Die bange Frage treibt Belegschaft und Patienten um: Wird das Remagener Krankenhaus geschlossen? Judith Schumacher

Arzt wünscht sich größere Sensibilisierung

Immerhin sind beide Akut-Krankenhäuser rechts und links des Rheins mit insgesamt 293 Betten in den Fachabteilungen der Inneren Medizin, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin, Schmerztherapie und auch einer Belegabteilung Gynäkologie zentrale Anlaufstellen für jährlich rund 20.000 Patienten der Region. Etwas mehr als 300 Ärzte und Pfleger arbeiten dort. Gesellschafterin ist die Angela von Cordier-Stiftung.

„Wir haben hier in Maria Stern ein kleines, aber ausgezeichnetes Haus mit hohem Qualitätsstandard, wo es sehr menschlich zugeht und die Patienten respektvoll behandelt werden. Doch das macht es in wirtschaftlicher Sicht und im freien Wettbewerb so schwer. Der Schutzschirm ist nur noch bis Ende September – es könnte sogar kürzer sein – aufgespannt. Wenn eine Schließung droht, brauche ich aber einen Plan B, und die Zeit drängt“, so Huse. Er sieht die Situation als sehr bedenklich an und wünscht sich eine noch größere Sensibilisierung von Gesellschaft und Politik.

Krankenhausreform erschweren die Rahmenbedingungen

Noch profitiert Huse von der unmittelbaren Nähe zu Maria Stern, da die multimodale Therapie das ganze Setting mit den hohen Qualitätsanforderungen der Schmerztherapie benötigt. Zwölf Betten werden in Remagen und Linz für Schmerzpatienten vorgehalten, die ständig belegt sind. „Dieses Konzept ist überregional bis nach NRW gefragt“, betont der Arzt.

Die Wartezeiten in Remagen betragen drei bis sechs Monate. Die Betten werden für Patienten mit chronifizierten Schmerzen benötigt, die durch ambulante Behandlungen wie Physiotherapie oder auch Therapieformen bei psychosomatischen Beschwerden nicht zu beheben sind. „Die Versorgungslage in der Schmerztherapie ist besorgniserregend. Wir haben in ganz Deutschland lediglich 1400 ausgebildete Schmerztherapeuten. In Deutschland haben wir rund 25 Millionen Schmerzkranke (ohne die Dunkelziffer), davon sind fünf Millionen stark chronifiziert. Doch die Rahmenbedingungen werden durch das Krankenhausreformgesetz nun noch mehr erschwert“, sagt Daniel Huse.

„Statt einer Verbesserung erleben wir aktuell, dass die ohnehin unzureichende schmerztherapeutische Versorgung in Deutschland sich in Zukunft signifikant zu verschlechtern droht.“

Richard Ibrahim, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin

So habe gerade erst die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin getagt und sei diesem Schluss gekommen. „Statt einer Verbesserung erleben wir aktuell, dass die ohnehin unzureichende schmerztherapeutische Versorgung in Deutschland sich in Zukunft signifikant zu verschlechtern droht“, beklagt etwa Richard Ibrahim, Präsident dieser größten Versorgergesellschaft Deutschlands, wie auf deren Internetseite nachzulesen ist. Sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich drohen demnach massive Einschränkungen der Patientenversorgung. Ein dringend benötigter Leistungskomplex für die multimodale Schmerztherapie sei bisher nicht in Sicht.

„Trotz zahlreicher Bemühungen und Gesprächen zwischen Vertretern verschiedener Verbände, Organisationen und gesundheitspolitischen Funktionären bestehen keine Aussichten oder Willenserklärungen für die Sicherung und Stabilität der stationären multimodalen Schmerztherapie zur Versorgung chronischer Schmerzpatinnen und -patienten“, erläuterte der Präsident. Die Unsicherheiten seien in zahlreichen Schmerzeinrichtungen und -kliniken bereits prägnant spürbar. „Ohne eine schnelle Lösung droht ein Kollaps der stationären Schmerzversorgung“, so das Fazit des Experten.

Auch ambulante Schmerztherapeuten sind gefährdet

Im ambulanten schmerztherapeutischen Bereich sieht die Situation nicht besser aus. Hier sind akut nach Auskunft der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin diejenigen Kollegen gefährdet, die in der hausärztlichen Praxis schmerztherapeutisch tätig sind. Hier käme es etwa – gemäß Beschluss der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin vom 10. Juli – zu einer Reduktion des Qualitätszuschlags Versorgung um 40 Prozent. Aufgrund dieser teilweisen Entbudgetierung, geplant ab Oktober 2025, ändere sich die Vergütungsstruktur für Hausärzte aus Rheinland-Pfalz und Berlin dramatisch und grundlegend. Während bestimmte hausärztliche Leistungen „entdeckelt“ würden, bleiben andere Bereiche wie die schmerztherapeutische Versorgung weiterhin budgetiert. „Das ist ein massiver Einschnitt und bedeutet eine deutliche Leistungsreduktion“, betont auch Huse.