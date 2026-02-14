Leben an der B9 Eine Oase inmitten von Bad Breisig Silke Müller 14.02.2026, 15:00 Uhr

i Auch die Kunstobjekte im Bad Breisiger Kurpark haben durchaus ihre Fans. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Wer auf der B9 zwischen Koblenz und Bonn unterwegs ist, kann stets einen Blick auf ihn erhaschen: den Bad Breisiger Kurpark. Und der erfreut sich äußerster Beliebtheit. Das jedenfalls spiegeln Bewertungen im Internet wider.

Im Kurpark im Herzen von Bad Breisig ist eigentlich zu jeder Jahreszeit etwas los – sogar im Winter. Die einen flanieren auf den angelegten Wegen, ruhen sich auf einer der vielen Bänke aus oder betrachten die dortigen Kunstobjekte, die anderen nutzen die grüne Oase einfach nur, um ihren Hund auszuführen.







