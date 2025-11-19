Kuriosum in Bad Neuenahr Eine Minute zu lange geparkt: Schon sind 20 Euro weg 19.11.2025, 06:00 Uhr

i In der Wolfgang-Müller-Straße in Bad Neuenahr zu parken, wurde für Mirko Walden ein teurer Spaß. 20 Euro musste er bezahlen, weil er die Parkdauer um eine Minute überschritten hatte. Martin Gausmann

Die Zeit aus den Augen verloren und die Parkdauer überschritten. Wem ist das nicht schon mal passiert? Ein Besucher in Bad Neuenahr erlebte sein blaues Wunder, als er eine (!) Minute zu lange parkte.

Pflichtbewusst ging Mirko Walden zu seinem Auto, das er auf einem öffentlichen Parkplatz in Bad Neuenahr abgestellt hatte. Da sich die Parkdauer dem Ende zuneigte, wollte er erneut ein Parkticket ziehen. Doch dann der Schock: Obwohl er nur wenige Minuten nach Überschreitung der erlaubten Parkzeit an seinem Auto stand, haftete dort schon ein Knöllchen am Fahrzeug.







