Eine Minute zu lange geparkt: Schon sind 20 Euro weg

Die Zeit aus den Augen verloren und die Parkdauer überschritten. Wem ist das nicht schon mal passiert? Ein Besucher in Bad Neuenahr erlebte sein blaues Wunder, als er eine (!) Minute zu lange parkte.
Lesezeit 3 Minuten
Pflichtbewusst ging Mirko Walden zu seinem Auto, das er auf einem öffentlichen Parkplatz in Bad Neuenahr abgestellt hatte. Da sich die Parkdauer dem Ende zuneigte, wollte er erneut ein Parkticket ziehen. Doch dann der Schock: Obwohl er nur wenige Minuten nach Überschreitung der erlaubten Parkzeit an seinem Auto stand, haftete dort schon ein Knöllchen am Fahrzeug.