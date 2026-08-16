Die Industriehallen in Sinzig haben bessere Tage hinter sich. In einigen Ecken fehlt es an Strom, die Heizung ist außer Betrieb. Dennoch haben die Hallen ihren ganz eigenen Charme. Im September wird hier Kunst gezeigt – vielleicht zum letzten Mal.
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In der Alten Druckerei in Sinzig wird demnächst, am 4. September, die Ausstellung „Die Farbe das Dunkel“ eröffnet. Wahrscheinlich wird es die letzte Ausstellung in den stillgelegten Industriehallen sein. Seit Jahren gibt es Pläne die Druckerei neben dem denkmalgeschützten Haus Walterscheid abzureißen, ein Wohnkomplex soll hier entstehen.