„Die Farbe das Dunkel“
Eine letzte Ausstellung in der Alten Druckerei Sinzig?
Mehr als 60 Künstler werden in der ehemaligen Druckerei ausstellen. Es sollen knapp 200 Werke in Sinzig zu sehen sein.
Mehr als 60 Künstler werden in der ehemaligen Druckerei ausstellen. Es sollen knapp 200 Werke in Sinzig zu sehen sein.
Michael Illjes

Die Industriehallen in Sinzig haben bessere Tage hinter sich. In einigen Ecken fehlt es an Strom, die Heizung ist außer Betrieb. Dennoch haben die Hallen ihren ganz eigenen Charme. Im September wird hier Kunst gezeigt – vielleicht zum letzten Mal. 

Lesezeit 3 Minuten
In der Alten Druckerei in Sinzig wird demnächst, am 4. September, die Ausstellung „Die Farbe das Dunkel“ eröffnet. Wahrscheinlich wird es die letzte Ausstellung in den stillgelegten Industriehallen sein. Seit Jahren gibt es Pläne die Druckerei neben dem denkmalgeschützten Haus Walterscheid abzureißen, ein Wohnkomplex soll hier entstehen.
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